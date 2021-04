Domenica Fiorentina-Juventus, i provvedimenti per la circolazione

Nonostante Fiorentina-Juventus si giochi a porte chiuse, la Questura ha disposto dei limiti alla circolazione nell’area circostante lo stadio Artemio Franchi.

Domenica 25 aprile alle ore 15.00 la partita Fiorentina-Juventus si terrà allo stadio Artemio Franchi. Per l’incontro, sempre a porte chiuse su disposizione della Questura, saranno istituiti i consueti provvedimenti di circolazione a partire dalle 9.00 di domenica mattina.

In dettaglio si tratta di divieti di sosta e transito in viale Fanti (nel tratto viale Mille e il numero civico 61 eccetto il controviale tra viale dei Mille e via Carnesecchi), viale Nervi, viale Paoli (nel tratto viale Valcareggi-piazzale Campioni del ’56 all’altezza pista di pattinaggio e distributore escluso), viale Valcareggi (eccetto il controviale).

Di conseguenza chi proviene da viale dei Mille dovrà svoltare in viale Fanti verso largo Gennarelli e viceversa. I veicoli in arrivo da viale Cialdini dovranno svoltare in viale Fanti (destra o sinistra). Per le provenienze da viale Fanti lato viale Cialdini obbligo di imboccare viale Calatafimi. Da viale Calatafimi si dovrа svoltare in viale Fanti verso viale Cialdini, chi arriva da via Volturno svolterа sempre in viale Fanti ma verso viale Calatafimi.

Rimarrà libero l’accesso a piazza Berlinguer, piazzale Campioni del ’56 e viale Paoli (tra viale Fanti e piazzale Campioni dei ‘56) che diventeranno strade senza sfondo con accesso/uscita da viale Fanti lato via Cialdini. Chiusura anche per via Carnesecchi (da viale Fanti a via San Gervasio) e il controviale di viale Fanti (tra via Carnesecchi e il numero civico 53).