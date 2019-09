Domani elezioni Consiglio Città Metropolitana di Firenze

Firenze, domenica 29 settembre le elezioni per il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, le votazioni si terranno dalle 8 alle 20 in Palazzo Medici Riccardi e presso il Giudice di Pace di Empoli, mentre gli scrutini si avranno il 30 settembre.

I componenti del Consiglio metropolitano, 18 per la Città Metropolitana di Firenze, sono eletti con voto diretto, libero e segreto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni della Città Metropolitana di Firenze.

Sono a loro volta eleggibili a Consigliere metropolitano i Sindaci ed i Consiglieri comunali in carica nei Comuni della Città Metropolitana di Firenze.

L’elezione avverrà sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei Consiglieri da eleggere e sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto (pari a 35, su un corpo elettorale di 685 elettori).

Le liste sono state composte da un numero minimo di candidati pari alla metà dei consiglieri da eleggere (quindi 9 candidati) ed un numero massimo comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (quindi 18 candidati). Nessuno dei due sessi è stato rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero di candidati.

La Legge 56/2014 prevede che il voto di ciascun avente diritto (consiglieri comunali e Sindaci dei Comuni) sia ponderato, abbia cioè un “peso” numerico calcolato tenendo conto dei rapporti percentuali esistenti tra popolazione residente nell’insieme dei Comuni in una determinata fascia e popolazione residente nell’intero territorio metropolitano. Nel caso della Città Metropolitana di Firenze le fasce dei Comuni sono sei e a ciascuna fascia corrisponde un colore riprodotto sulle schede elettorali. In sintesi: le schede di voto sono di colore diverso in base a fasce demografiche dei Comuni (così come suddivise nella foto e nell’allegato).

Nel caso in cui si verifichino cambiamenti nel corpo elettorale entro il giorno prima delle votazioni (ad esempio in caso di surroghe, dimissioni e di altri motivi di impedimento) il segretario comunale delle rispettive Amministrazioni dovrà darne comunicazione immediata all’Ufficio elettorale, che registrerà e pubblicherà le relative modifiche.

Le operazioni di voto si svolgeranno nella sede della Città Metropolitana, in Palazzo Medici Riccardi, e presso il Giudice di Pace di Empoli dalle ore 8 alle ore 20 del 29 settembre, con le modalità stabilite dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 1° luglio 2014.

Le operazioni di scrutinio avranno luogo lunedì 30 settembre 2019 dalle ore 8.00 presso la “Sala Pistelli” di Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 1, Firenze.