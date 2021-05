David Sassoli: “Recovery Fund è la risposta dell’UE alla pandemia”

David Sassoli: “Il Recovery Fund rappresenta la risposta dell’Unione Europea alla pandemia”. Il Presidente del Parlamento Europeo ha commentato l’importanza del Recovery Fund in occasione della Festa dell’Europa.

Il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli è intervenuto attraverso un video messaggio alla seduta solenne del Consiglio regionale toscano per la Festa dell’Europa. Durante l’intervento ha espresso l’importanza del Recovery Fund e del Next Generation EU nello sviluppo dell’Unione Europea.

Il Presidente Sassoli ha ribadito che: “Il Recovery fund e il next generation Eu rappresentano non solo la risposta europea alla pandemia e agli effetti che ha prodotto, ma anche una grande opportunità per realizzare nuovi modelli capaci di conciliare crescita e sostenibilità”.

Sassoli ha aggiunto che “in questo momento storico è fondamentale agire insieme, proteggere la nostra coesione sociale, incoraggiare l’Europa a discutere, a fare politica, a cercare convergenze che vuol dire rafforzare la nostra democrazia e rendere i nostri cittadini protagonisti di questa grande e straordinaria comunità”.

David Sassoli ha concluso l’intervento sostenendo che “la politica non può essere per pochi e in questo senso credo che la conferenza sul futuro dell’Europa rappresenti davvero una valida occasione per stimolare e coinvolgere le nostre opinioni pubbliche”. Il Presidente del Parlamento Europeo ha poi aggiunto che “la democrazia si basa sulla partecipazione e noi dobbiamo recuperarla a tutti i livelli. Questa iniziativa si sostanzia attraverso la partecipazione diretta delle istituzioni nazionali e locali, della società civile, dei giovani, delle università, delle imprese, del mondo del lavoro e vuol essere un momento di ascolto, ma anche di elaborazione di idee. Il destino dell’Europa è nelle nostre mani”