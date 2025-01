da cancellare

Con i risultati del sondaggio svolto durante l’ultimo incontro al circolo XXV Aprile a dicembre scorso, abbiamo elaborato il piano annuale di viaggi 2025.

Fra quelli da noi presentati e quelli da voi segnalati, abbiamo scelto quelli che hanno ottenuto un gradimento più alto. E’ passato del tempo e ce ne scusiamo, ma non è stato facile combinare il tutto con l’agenzia per avere in un’epoca di continui aumenti dei voli e di tutto il resto dei piani più accessibili possibile, considerando anche la particolarità dei nostri viaggi. Di seguito, la sintesi dei viaggi 2025. Abbiamo, per adesso il programma del primo viaggio in Uzbekistan (in prenotazione da domani sul www.controradio.it). A breve seguiranno i viaggi estivi.

APRILE 2025

UZBEKISTAN – ALLA CORTE DI TAMERLANO ( 13 – 20 APRILE: 8 giorni – 6 notti).

Sulla rete che collegava l’antica Ch’ang-an a Bisanzio dove per settecento anni, dal II secolo a.C., si sono svolti i commerci della seta, l’Uzbekistan si annida nel cuore dell’Asia. Culla di antiche civiltà, sintesi di Oriente e Occidente, del mondo nomade e delle steppe, di quello stanziale e colto dei grandi imperi. L’eredità artistica più significativa che sopravvive in Asia Centrale è la sua architettura; alcuni degli edifici religiosi islamici più belli ed audaci del mondo si possono ammirare in Uzbekistan. In compagnia di Raffaele Palumbo.

LUGLIO 2025

Solo su richiesta per piccolo gruppo:

LOS ANGELES CALIFORNIA E HAWAII ( 18 – 31 luglio). La maggior parte dei tour in California dedicano a Los Angeles un giro città di tre ore, tra Hollywood e Beverly Hills, ma la ‘Città degli Angeli’ ha molto di più da offrire: le sue bellissime spiagge segrete sulla Pacific Coast Highway; i prestigiosi musei di arte moderna, come il Moca, il Getty Center ed il Los Angeles County Museum of Art; e le bellissime cittadine del suo hinterland come Santa Barbara, Ojai, Newport Beach e Catalina Island. Ma Los Angeles è anche il trampolino per visitare le Hawaii, di solito troppo lontane per un viaggio diretto dall’Italia, ma destinazione comune anche solo per un week-end lungo per gli Angelenos. Il tour prevede la visita di due isole, Honolulu e Maui con spiagge di sabbia bianca e acqua cristallina ed i posti iconici dove è nato del surf moderno. Un viaggio in compagnia di Gimmy Tranquillo.

INDONESIA – Bali e Giava (15 – 29 luglio). Tanah Air, terra e acqua: così viene chiamata l’Indonesia dai suoi abitanti. Si tratta infatti di un enorme, sconfinato arcipelago sparso in un mosaico di acque chiare, un autentico paradiso dagli aspetti geografici, artistici e culturali sorprendentemente differenti. La sua ricchezza, una cultura antica, fatta di una moltitudine di lingue, etnie e religioni diverse; ed una delle maggiori biodiversità del pianeta, i paesaggi lussureggianti della foresta tropicale, i colori degli impressionanti vulcani, il verde scintillante delle risaie a terrazze, l’azzurro cristallino dell’oceano.

AGOSTO 2025

CANADA – QUEBEC E ONTARIO (9 – 19 agosto). Un viaggio nella natura canadese: in barca sul fiumi San Lorenzo ad avvistare le balene, I bufali, le alci, gli orsi bruni. Le foreste di acero e le tribù native indiane. Le città di Toronto, Montreal e Quebec. Le cascate del Niagara. In compagnia di Gimmy Tranquillo.

SETTEMBRE 2025

UN WEEKEND AD ISTAMBUL (data da definire). Un weekend lungo nella città crocevia fra oriente ed occidente. Istambul, chiamata Costantinopoli dagli ottomani e Bisanzio ancor prima in epoca greca, è una megalopoli con 15 milioni di abitanti che si estende lungo lo stretto del Bosforo. La città è principalmente conosciuta per la sua architettura bizantina e ottomana, ma i suoi edifici riflettono i vari popoli e imperi che l’hanno governata. Strutture genovesi e romane rimangono visibili in città, a fianco dei più frequenti edifici relativi al periodo ottomano. Allo stesso modo, mentre Hagia Sophia e le moschee imperiali dominano gran parte del panorama cittadino, si possono trovare anche una serie di storiche chiese e sinagoghe.

OTTOBRE 2025

Algeria ( 1 – 9 ottobre). Nuovo itinerario rispetto a quello 2024, in via di definizione.

NOVEMBRE 2025

ARGENTINA – PATAGONIA GRAN TOUR (date da definire). L’Argentina è un grande paese, occupa infatti quasi per intero il cono meridionale dell’America, dalle grandi diversità paesaggistiche, come la Pampa, la Terra del Fuoco, le Ande e il Gran Chaco, lambito dal Rio Paraná, con Buenos Aires sul suo maestoso delta a sbocco nell’Atlantico, e di grandi personaggi come Ernesto Guevara, Diego Armando Maradona, Papa Francesco, Jorge Luis Borges. Da Buenos Aires alle cascate di Iguazù, alla penisola di Vadez, da Ushuaia al Petito Moreno: un viaggio di 14 gg. alla “fine del mondo”.

A partire dai viaggi di luglio, opereremo con le pre-iscrizioni, per conoscere il vostro effettivo interesse per le mete indicate durante l’incontro.