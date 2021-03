Cosa sono gli NFT e come stanno cambiando il mercato dell’arte

Gli NFT sono la tecnologia alla base delle nuove opere d’arte digitali che consentono a questo formato di essere venduto a cifre enormemente più alte del solito.

Negli ultimi tempi alcune opere d’arte digitali con NFT sono state vendute a cifre molto più alte del solito che hanno attirato l’attenzione anche dei non addetti ai lavori. La ragione alla base di questo fenomeno è l’uso degli NFT, i non-fungible-tokens.

Gli NFT sfruttano la blockchain per assegnare a un elemento digitale un valore unico e non modificabile. Nel mondo dell’arte digitale questo rappresenta una rivoluzione. Con internet, e questo ha significato grossi problemi per alcuni mercati, il diritto di esclusiva e la non replicabilità delle opere d’ingegno non sono garantite. Un video e un’immagine possono essere facilmente salvati sul proprio computer e poi venire condivisi senza che il creatore o il proprietario possano esercitare controllo.

La tecnologia NFT risolve uno di questi problemi: per quante volte l’opera venga replicata, l’elemento originario resta quello con l’NFT poichè non si trasferisce nella copia dell’originale e, tramite la blockchain, permette sempre di ricondurre al legittimo proprietario. Chi compra arte digitale lo fa quindi per possedere un pezzo che non potrà esporre in esclusiva ma che risulterà sempre a lui riconducibile e soprattutto collegato a un preciso valore economico, quello iniziale.

Negli ultimi tempi sono stati fatti molti esempi di opere digitali vendute all’asta per cifre molto più alte del solito. Una gif di un gatto pixelato che lascia dietro di sè una scia color arcobaleno è stata venduta a quasi 600 milioni di dollari, la NBA ha iniziato a vendere video di schiacciate di LeBron James marchiate da NFT fino ad arrivare a un video caricaturale di Donald Trump venduto all’asta per 6 milioni e mezzo di dollari dopo essere stato acquistato pochi giorni prima a un centesimo del valore di vendita.

Questo tipo di margini di profitto hanno chiaramente attirato l’attenzione degli speculatori e l’interesse su questo nuovo mercato, sia da parte di chi vuole guadagnarci che di chi teme che si tratti dell’ennesima bolla.