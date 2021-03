Coronavirus in Toscana: 1.538 nuovi positivi, 19 i decessi

Oggi sono stati registrati 1.538 nuovi casi di positività al coronavirus in Toscana. L’età media dei positivi è 45 anni e i decessi registrati sono 19, 13 in meno rispetto a ieri.

Sono 195.374 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 1.538 in più rispetto a ieri (lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente). I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 161.919 (82,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 17.210 tamponi molecolari e 11.850 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,3% è risultato positivo. Sono invece 10.281 i soggetti testati oggi, di cui il 15% è risultato positivo. I ricoverati sono 1.825, di cui 265 in terapia intensiva (stabili).

L’età media dei 1.538 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa (il 18% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più).

Si è registrato un aumento di casi in tutte le provincie. Sono 52.587 i casi complessivi ad oggi a Firenze, 17.337 a Prato, 18.505 a Pistoia, 11.403 a Massa Carrara, 20.359 a Lucca, 24.414 a Pisa, 14.519 a Livorno, 18.042 ad Arezzo, 10.611 a Siena, 7.042 a Grosseto. Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

I casi di coronavirus in Toscana collocano la regione al 13° posto in Italia con circa 5.291 casi per 100.000 abitanti, comunque sotto la media italiana (circa 5.971 per 100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 6.744 casi per 100 mila abitanti, Pistoia con 6.344, Massa Carrara con 5.949, la più bassa Grosseto con 3.205. Complessivamente, 26.282 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi.

Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 5 a Firenze, 1 a Prato, 3 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 2 a Lucca, 3 a Pisa, 2 a Siena, 2 a Grosseto.

Sono 5.348 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 1.715 a Firenze, 411 a Prato, 464 a Pistoia, 489 a Massa Carrara, 516 a Lucca, 595 a Pisa, 360 a Livorno, 351 ad Arezzo, 238 a Siena, 135 a Grosseto, 74 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 144,8 per 100 mila residenti contro il 182,6 della media italiana (13° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (255,1 per 100 mila), Firenze (172,3) e Prato (159,9), il più basso a Grosseto (61,5).