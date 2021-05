Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 11 maggio 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:55 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’. https://www.controradio.it/wp-content/uploads/2021/05/WhatsApp-Video-2021-05-10-at-16.23.46-1.mp4 CONTRORADIO INFONEWS: Ultimo saluto ieri di parenti, amici, colleghi e istituzioni a Luana D’Orazio vittima di un incidente sul lavoro il 3 maggio scorso in una fabbrica tessile di Montemurlo. A salutare la bara dell’operaia 22enne decine di palloncini bianchi lasciati in aria. Nelle fabbriche si è osservato un minuto di silenzio, nell’ambito della giornata di lutto regionale. Nell’omelia il vescovo di Pistoia, monsignor Tardelli ha ribadito la necessità di un cambiamento culturale sul modo di intendere il lavoro. (AUDIO) https://www.controradio.it/wp-content/uploads/2021/05/EDIT-OMELIA-LUANA.mp3 CONTRORADIO INFONEWS: E’ stata dimessa dopo 24 ore di osservazione la giovane di 23 anni a cui sono state somministrate per errore sei dosi di vaccino Pfizer all’ospedale delle Apuane di Massa. La ragazza, tirocinante di psicologia clinica, è rimasta monitorata e non ha manifestato allergie. La Asl Toscana ha promosso un audit interno per capire cosa sia successo effettivamente. Al via da ieri pomeriggio in Toscana le prenotazioni per le vaccinazioni di chi è nato tra il ’59 e il ’61. Riaperto anche il portale per i sanitari che ancora non si sono ancora vaccinati. Da oggi pomeriggio saranno invece aperte le agende per i nati nel 1962 e nel 1963. Appello del presidente della Regione Eugenio Giani (AUDIO) https://www.controradio.it/wp-content/uploads/2021/05/EDIT-GIANI-VACCINI-11-MAGGIO.mp3 CONTRORADIO INFONEWS: L’assessora toscana all’ambiente Monia Monni ha incontrato i sindaci dei comuni delle province di Firenze, Pisa e Lucca in cui sono presenti le aree oggetto di indagini da parte della Dda di Firenze su possibili sversamenti illeciti. Presentato il piano delle attività di analisi e monitoraggio per individuare eventuali contaminazioni da keu all’interno di siti e impianti di queste zone. Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato a maggioranza la delibera di conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki , lo studente 29enne dell’Università di Bologna detenuto da oltre un anno in Egitto, nella prigione di Tora. CONTRORADIO INFONEWS: Seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana a chiusura delle celebrazioni della Festa dell’Europa. Previsto anche un video saluto del presidente del Parlamento europeo David Sassoli e l’intervento del presidente dell’Istituto universitario europeo Renaud Dehousse. In occasione della seduta del Consiglio Regionale i lavoratori dei due scali toscani si riuniranno in presidio promosso dall’Usb sotto la sede della Regione, per manifestare ancora una volta la loro contrarietà all’annunciata vendita da parte della proprietà del settore Handling. La mobilitazione vedrà anche lo sciopero del prossimo 15 maggio.

CONTRORADIO INFONEWS: Si svolgono oggi e domani le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nei vari organi dell’Università di Firenze e nel Consiglio territoriale dell’Azienda regionale per il diritto allo studio per il biennio 2021-2023. Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica a distanza. Le elezioni del rettore per il 2021-2027 si svolgeranno invece il 3 e 4 giugno prossimi

Mercoledì 12 maggio alle ore 09:05 faccia a faccia su Controradio e in video sui nostri canali digitali social tra i candidati a Rettore: la prof. ssa Alessandra Petrucci e il prof. Gaetano Aiello.

Arriva il maltempo in Toscana. Codice giallo per la giornata di oggi per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico sui reticoli minori lungo tutta la costa toscana, nelle isole e anche in alcune aree centro e nord occidentali.