Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 10 maggio 2021

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

CONTRORADIO INFONEWS: Verranno celebrati oggi pomeriggio alle 15 dal Vescovo di Pistoia i funerali Luana D’Orazio , l’operaia di 22 anni morta in un incidente in fabbrica il 3 maggio scorso. Alla cerimonia sarà presente anche il presidente Giani che ha proclamato una giornata di lutto per tutta la Toscana. Un minuto di silenzio è stato promosso da Confindustria nelle aziende di Lucca, Pistoia e Prato. La giovane sarà sepolta al cimitero di Agliana.

Incidente mortale ieri all’Autodromo del Mugello durante la Coppa Italia di motociclismo. La vittima è un pilota di 59 anni, Stelvio Boaretto di Padova, impegnato nel Trofeo italiano amatori. Il pilota è rimasto coinvolto in un incidente di gara. Federmoto e l’Autodromo hanno congiuntamente deciso l’interruzione della manifestazione.

CONTRORADIO INFONEWS: Una sub di circa 40 anni è morta ieri mattina nelle acque davanti al Castello del Boccale a Livorno dopo aver accusato un malore durante un’immersione a pochi metri dalla scogliera. Inutili i tentativi di rianimazione. Il magistrato di turno ha delegato alla Capitaneria gli accertamenti per ricostruire l’accaduto.

Positivo al Coronavirus anche il marito della coppia di Campi Bisenzio , Enzo Galli, rimpatriata sabato sera con un volo sanitario dopo essere rimasta bloccata in India una settimana. Entrambi i coniugi sono ricoverati a Careggi. La bambina sta bene ed è al Meyer, dove trascorrerà la quarantena.

CONTRORADIO INFONEWS: “Sulle vaccinazioni in Toscana entro oggi toccheremo il milione di somministrazioni in prima dose”. Lo ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani a margine di una visita ai due coniugi di Campi Bisenzio rimpatriati dall’India. Non essendo ancora esaurite le 102mila dosi messe a disposizione Giani fa un appello perché tutti si prenotino e rimangano attenti per raggiungere “l’immunità di gregge entro settembre”, ha ribadito il presidente.

Scuole elementari chiuse a Gaiole in Chianti (Siena) per limitare la diffusione del Coronavirus. Lo stabiliscono due ordinanze decise dal sindaco Pescini in vigore da oggi. La didattica proseguirà a distanza. Interdetti all’uso anche tutti i parchi e giardini pubblici.

CONTRORADIO INFONEWS: Presidio oggi in piazza Duomo a Firenze, dalle 10 alle 12, davanti alla sede della Regione, promosso da Fisascat Cisl e UilTrasporti per evidenziare la mancanza di certezze per 200 lavoratori del servizio prenotazione libera professione (intramoenia) della Toscana con il cambio appalto del servizio.