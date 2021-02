Come funziona la vaccinazione per gli over 80 in Toscana

Da domani inizia la campagna vaccinale rivolta agli over 80 in Toscana. Ecco come funziona.

La Regione Toscana ha spiegato come si svolgerà la somministrazione dei vaccini alla popolazione over 80 della regione. La prima settimana servirà per definire un protocollo: l’avviamento delle procedure, la condivisione delle best-practices a livello regionale, familiarizzare con le procedure e testare la filiera di somministrazione, ora che l’annuncio dell’arrivo di nuove dosi indica che dovrebbe procedere in modo continuativo fino alla somministrazione completa.

I momenti di condivisione tra medici e personale sanitario avverranno tramite conferenze digitali. Nella giornata di oggi si è svolto un incontro tra 840 medici dopo quello di ieri che ha visto coinvolti 600 medici. Sono programmati altri due incontri per martedì e mercoledì. Molta importanza viene attribuita agli incontri organizzati dalle tre ASL del territorio con i medici di medicina generale per fare formazione sulla procedura dato che si svolge diversamente dalle categorie a rischio under 55. Saranno infatti i medici di famiglia a occuparsi di contattare direttamente i loro pazienti over 80 per comunicare luogo e data indicati per la somministrazione.

Ad oggi la Toscana è quarta a livello nazionale per capacità di vaccinazione. Il Presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore Simon Bezzini hanno ringraziato gli operatori delle aziende sanitarie per il lavoro che stanno portando avanti e i medici di medicina generale per la disponibilità. Hanno aggiunto che “I medici di famiglia potranno garantire capillarità sul territorio, conoscenza dei propri assistiti e rapporto personale: tre indiscutibili valori aggiunti”. La Toscana è stata anche la prima a iniziare la somministrazione del vaccino prodotto da Astra Zeneca.