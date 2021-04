Cinema La Compagnia riapre da lunedì 26 aprile

La Compagnia di Firenze (via Cavour, 50/r) riapre, in presenza, lunedì 26 aprile 2021, grazie alle disposizioni del “Decreto Riaperture” varato dal Governo e nel rispetto di tutte le misure anti-contagio.

Le attività del cinema La Compagnia, nel corso degli scorsi mesi, erano migrate online, sulla piattaforma Più Compagnia, che resterà comunque attiva.

Un’apertura in grande stile, quella de La Compagnia, a partire dalle 12.15 del 26 aprile, all’insegna del cinema internazionale, con la notte degli Oscar proiettata a poche ore dall’evento dal vivo, grazie alla collaborazione con Sky Cinema.

Proprio uno dei titoli in corsa agli Oscar 2021, il documentario d’inchiesta Collective, aprirà il nuovo cartellone di film in presenza (ore 17.00 e 19.15).

Il cinema documentario è al centro della proposta culturale della casa del cinema della Toscana: a questo genere è dedicata la rassegna, che inizia il 27 aprile, con tutti i documentari in lizza ai David di Donatello. E come di consueto, La Compagnia sarà il palcoscenico dei festival internazionali, con un ricco programma che spazia dalle novità ai film intramontabili, come i documentari provenienti dall’archivio del Festival dei Popoli.

Tra le anteprime, Firenze sotto vetro, di Federico Micali e Pablo Benedetti (6 maggio), che porterà sul grande schermo l’atmosfera sospesa e i sentimenti di stupore, ansia e speranza, dei Fiorentini nel corso del primo lockdown.

