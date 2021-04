Calcio Storico fiorentino: sorteggiati gli abbinamenti per le semifinali

Come da tradizione, sono state estratte oggi, la domenica di Pasqua, le semifinali per l’edizione 2021 del calcio storico.

Il sorteggio degli abbinamenti per le semifinali del calcio storico è avvenuto questa mattina, come da tradizione ogni domenica di Pasqua, poco prima dello scoppio del carro previsto per le 11. Il sorteggio è avvenuto in Piazza del Duomo, insolitamente deserta per via delle restrizioni dovute alla pandemia in vigore a Firenze e in tutta Italia.

L’edizione 2021 del calcio storico fiorentino vedrà sfidarsi durante le semifinali Bianchi contro Azzurri, per la prima partita, e Verdi contro Rossi, per l’altra semifinale. I rappresentanti della squadra dei Rossi erano assenti al sorteggio di questa mattina per protesta, come avevano già annunciato nei giorni scorsi, contro la decisione della Commissione di posticipare la revisione delle squalifiche del 2019.

L’anno scorso, sempre a causa della pandemia, non si tenne il tradizionale Scoppio del Carro e anche l’edizione del calcio storico fu sospesa dopo numerosi rinvii.

Le ultime edizioni delle semifinali e della finale del calcio storico erano state trasmessi in eslcusiva televisiva da Rtv38. Nelle ultime settimane, il Comune di Firenze, detentore dei diritti d’immagine della manifestazione (trattandosi di una ricostruzione storica), ha indetto e pubblicato il bando per la cessione dei diritti di trasmissione e riproduzione televisivi e cinematografici dell’evento.