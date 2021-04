Banda ultralarga In Toscana, entro l’anno fibra ottica in 113 comuni

Proseguono i lavori per portare la fibra ottica e internet ad alta velocità nei borghi e nelle frazioni più remote della Regione.

Grazie all’intervento della Regione Toscana proseguono i lavori per portare la banda larga con fibra ottica nei borghi e nelle frazioni più isolate.

Secondo l’ultimo report sono 74 i comuni nei quali sono già stati completate le opere di installazione della banda ultra larga (BUL), e ulteriori 45 quelli nei quali saranno terminati entro la fine dell’anno.

Questo e altri dati sono emersi nel corso di una conferenza stampa indetta per fare il punto su questa grande opera di infrastrutturazione digitale e cui hanno preso parte l’assessore alla digitalizzazione Stefano Ciuoffo e il responsabile network e operations area centro Open Fiber Roberto Tognaccini.

Finalità di tutto l’intervento è quella di azzerare il digital divide tra le città toscane e il tessuto dei piccoli paesi: la realizzazione di quest’opera permetterà infatti di navigare a una velocità di connessione fino a 1 gigabit al secondo, quindi assolutamente competitiva sia per i privati che le aziende.

Secondo i dati illustrati da Open Fiber, la società pubblica aggiudicataria dell’appalto, al 31 marzo sono 74 i comuni nei quali la copertura in fibra ottica è stata completata per un totale di 75.000 unità immobiliari. Entro la fine dell’anno i comuni diventeranno 113 per un totale di quasi 184.000 unità immobiliari. L’intervento, che dovrebbe concludersi entro il 2022, ha un valore complessivo di circa 171 milioni di euro. La Regione Toscana è intervenuta, per circa 55 milioni, con risorse dei fondi comunitari. La rete rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita dall’azienda in concessione per 20 anni.

Stefano Ciuoffo, Assessore alla digitalizzazione, ha definito così l’intervento: “Una grande autostrada informatica è in corso di costruzione nella nostra regione. Un’infrastruttura che toccherà buona parte dei paesi e delle frazioni. Si tratta di uno sforzo notevole che stiamo portando avanti consapevoli della necessità assoluta di garantire pari opportunità in questo ambito a tutte le aree della Regione. Questa rete sarà fondamentale anche per il rilancio dei piccoli comuni, la cui economia e il cui turismo stanno soffrendo moltissimo per le chiusure imposte dalla pandemia”.