Avviso pubblico della Regione per formazione detenuti con orti sociali

Orti sociali, un avviso pubblico per progetti di formazione dei detenuti. A disposizione 93.500 euro della Cassa Ammende. I progetti dovranno riguardare gli istituti penitenziari di Livorno, Prato e Massa Marittima. Avviso aperto fino al 2 luglio.

Agricoltura e orti sociali diventano un’occasione di formazione professionale per i detenuti negli istituti penitenziari di Livorno, Massa Marittima e Prato. L’obiettivo del progetto è l’inserimento lavorativo al termine dell’esecuzione della condanna. L’avviso pubblico della Regione Toscana, che mette a disposizione 93.500 euro stanziati dalla Cassa delle Ammende, è pronto e consente di avviare percorsi di formazione interna ed esterna ai tre istituti toscani, dove sono in fase di attivazione spazi per la coltivazione di orti sociali.

L’avviso conserva un legame con i “Centomila orti in Toscana”, un progetto regionale capace di coinvolgere cittadini, amministrazioni locali e istituzioni presenti sul territorio regionale. La formazione sarà ispirata alle indicazioni e ai consigli della “Guida per una orticoltura pratica”, lo strumento di lavoro redatto dalla Regione per sostenere i soggetti che hanno avviato orti sociali.

L’avviso resterà aperto da domani, mercoledì 9 giugno, al 2 luglio. Saranno coinvolte complessivamente duecento persone in esecuzione penale per la formazione interna. Quindici (cinque per ogni istituto) saranno quelle coinvolte nelle attività di formazione esterna.

L’Assessora regionale alla Formazione e al Lavoro Alessandra Nardini ha dichiarato: “Grazie alla Convenzione con la Cassa delle Ammende possiamo dare una seria occasione di riqualificazione professionale a persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, valorizzando competenze già acquisite, da acquisire o da accrescere. Crediamo che sia una buona misura capace di offrire maggiori e diverse opportunità occupazionali. Mi fa piacere che abbia un legame con un bel progetto della Regione Toscana come i Centomila orti”.

Per la realizzazione del progetto che si aggiudicherà l’avviso, sono a disposizione 93.500,00 euro, di cui 56.322 riservati alla formazione interna e i restanti 37.178 euro alla formazione esterna. Sono previsti inoltre 137.822 euro, stanziabili dalla Regione Toscana in base alle disponibilità di bilancio e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, per sostenere ulteriori interventi di formazione interna ed esterna. L’avviso è disponibile on-line a questo link.