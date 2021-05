Arrestato 18enne per tentativo di abuso di una 78enne e furto

Arrestato un diciottenne per tentativo di abuso e furto nei confronti di una donna di 78 anni. L’episodio è avvenuto al piazzale Michelangelo a Firenze lo scorso 13 aprile.

Un diciottenne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai Carabinieri con l’accusa di aver tentato di violentare, e poi di aver rapinato, una settantottenne. Il fatto è avvenuto il 13 aprile scorso nei pressi del piazzale Michelangelo a Firenze.

Il giovane, ancora minorenne all’epoca dei fatti, ha compiuto la maggiore età nelle settimane scorse. A seguito dell’arresto si trova adesso nell’istituto per minori di Firenze. Il fermo, disposto dal procuratore Antonio Sangermano, è stato eseguito il 14 maggio, ma è stato reso noto oggi. Il diciottenne, spiegano sempre i militari, era già stato sottoposto a misura cautelare per un tentato omicidio durante un’aggressione avvenuta sempre a Firenze in piazza dei Ciompi, il 12 febbraio 2019.

Secondo quanto ricostruito, la donna settantottenne è stata aggredita alle spalle mentre si trovava fuori dai bagni pubblici situati tra il piazzale Michelangelo e la basilica di San Miniato al Monte. Il diciottenne tentò di abusarne, poi, in seguito ai tentativi di resistenza della vittima, l’avrebbe picchiata procurandole la frattura di una costola e un trauma toracico e le avrebbe portato via la borsa e l’orologio che aveva al polso. Quindi sarebbe fuggito a bordo di un monopattino.

I Carabinieri lo hanno identificato grazie alle testimonianze della vittima, di alcuni testimoni e alle immagini delle telecamere cittadine, che hanno permesso di ricostruire il percorso di fuga in monopattino. Nella sua abitazione sono stati trovati gli abiti e uno zaino identici a quelli indossati dall’aggressore al momento della violenza, oltre a un monopattino corrispondente a quello usato nella fuga. Il fermo di indiziato di delitto è stato disposto, spiegano sempre i Carabinieri, per scongiurare il pericolo di fuga del diciottenne che di recente era stato fermato per un controllo dalle forze di polizia mentre si trovava al confine con la Francia.