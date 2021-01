Andrew Yang potrebbe essere il nuovo sindaco di New York

Un’analisi del New York Times spiega che durante le Presidenziali, Yang è stato il solo, assieme a Bernie Sanders, a raccogliere i consensi dell’elettorato più giovane che però, tradizionalmente, non è mai stato determinante nelle Primarie per la scelta del sindaco di New York. Il suo grado di approvazione, tendenzialmente basso, tra l’elettorato afroamericano e ispanico potrebbe invece cambiare visto che molte delle misure di indennizzo post-pandemia sarebbero rivolte a loro.

Una buona parte del suo successo dipende dall’introduzione del reddito minimo garantito, che potrebbe risolvere parzialmente i gravi danni che la disoccupazione, unita alla fine degli indennizzi da parte dello Stato (gli “stimulus checks”), ha fatto sulla cittadinanza Newyorchese.