Amministrative. Affluenza in Toscana in calo, sotto il 13%

Lo si evince dal sito Eligendo. Le comunali, per cui si vota oggi e domani, coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Il dato precedente riportato a livello italiano è del 15,75.
Alle 12 l’affluenza al voto definitiva è del 14,74%, circa un punto percentuale in meno
rispetto all’affluenza media delle ultime comunali di riferimento alla stessa ora, che fu del 15,75%.
In Toscana si vota in venti comuni tra cui tre capoluoghi. E’ del 12,77% l’affluenza alle urne alle ore 12 per le amministrative a Prato. Il risultato è in netto calo rispetto a quello di cinque anni fa, quando alla stessa ora si era recato al seggio il 21,64% dei votanti.
E’ del 12,90% l’affluenza alle urne alle ore 12 per le amministrative ad Arezzo. Il risultato è di poco inferiore a quello di cinque anni fa, quando alla stessa ora si era recato al seggio il 14,67% dei votanti.
E’ del 13,13% l’affluenza alle urne alle ore 12 per le amministrative a Pistoia. Il risultato è
inferiore a quello di cinque anni fa, quando alla stessa ora si era recato al seggio il 17,02% dei votanti.