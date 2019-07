ALL’IKEA CON L’ATAF? “SCORDATEVELO!”

La storia di Renato che ha provato ad andare all’Ikea con l’autobus, lasciando la macchina a casa, ma non ci è riuscito.

“Ho deciso dalle due strade di andare all’Ikea con i mezzi pubblici, avendo poche cose da prendere e avendo controllato che il percorso era semplice. Ho preso il 37 alle ore 11, autobus dove sono saliti ben 4 controllori. Poi ho aspettato l’autobus 29 ad Orti Cellari, che è partito alle ore 11.30, insieme a un altro dipendente Ataf e all’autista. Arrivati a una fermata vicino all’Ikea con scritto “capolinea”, l’autobus rimane fermo per 10 minuti. Interpellato l’autista ci spiega che l’autobus è fermo perché non arriva il cambio autista ma, non avendoci detto nulla prima, perdiamo gli altri autobus che nel frattempo erano passati e che avremmo potuto prendere. Alla fine l’autobus riparte con lo stesso autista, e arriviamo a destinazione. Al ritorno è andata molto peggio: alla fermata arrivo alle 14.05 e aspetto 45 minuti. Alla fermata non ci sono orari; vi è riportato solo un numero di info a pagamento, 199. Chiamo e dopo 10 minuti di attesa risponde un centralinista, e cade la linea. A questo punto mi avvio a piedi per 4-500 metri fino alla via principale per Firenze, dove passa anche la linea 30. Alle 15.10 prendo l’autobus, poi mi dicono che il 29 non passa per mancanza di autisti. Almeno funzionasse bene il sistema di informazioni telefoniche, e che per telefono mobile non fosse a pagamento! Lo segnalo a voi sperando che si possa influire su Ataf, che spesso ci fa aspettare un tempo infinito e ai reclami risponde in maniera molto superficiale”.

Ascolta la storia di Renato ai microfoni di Benscavato Vecchia Talpa : disguidi Ataf

