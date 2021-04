Allerta Codice Giallo per temporali domani in tutta la Toscana

La Protezione Civile ha annunciato il Codice Giallo per temporali e rischio idraulico in tutta la Toscana. L’allerta è valida per tutta la giornata di oggi e domani, lunedì 12 aprile.

Dopo che nei giorni scorsi erano stati segnalati danni per il repentino calo delle temperature, la Protezione Civile toscana ha diffuso un allerta di Codice Giallo per maltempo in tutta la regione. Sono infatti attese precipitazioni diffuse su tutta la Toscana tra oggi, domenica 11 aprile, e domani a causa di una perturbazione che transiterà su tutta la regione.

Il Codice Giallo riguarda il rischio idrogeologico e i temporali e sarà valido per tutta la Toscana per entrambe le giornate. Le piogge saranno più frequenti e diffuse sulle zone settentrionali, in particolare sui rilievi dell’Appennino massese e lucchese, e sulla costa, con occasionali rovesci anche temporaleschi a partire da questa sera.

Domani, lunedì 12 aprile, sono attese precipitazioni localmente associate a rovesci temporaleschi. Le piogge saranno significative su tutta la regione, abbondanti sulle zone di nord-ovest e ancora sull’Appennino massese e lucchese. Attesi temporali sulle zone di nord-ovest e sull’Arcipelago settentrionale. Possibili, sia nella sera di oggi che lunedì, anche colpi di vento e grandinate occasionali.

Per tutte le indicazioni e i consigli sui comportamenti da adottare la Regione Toscana ha messo a disposizione un archivio di informazioni utili consultabile in ogni momento nella sezione “allerta meteo” del sito ufficiale della Regione.