Al via School of MET, il nuovo progetto del Teatro Metastasio

Da venerdì 12 marzo School of MET, il nuovo progetto digitale del Teatro Metastasio di Prato, prenderà il via sul sito del teatro.

Sul sito del Teatro Metastasio di Prato il 12 marzo inizia School of Met. Si tratta di uno spazio di condivisione in teatro proposto alle nuove generazioni per affrontare temi spesso esclusi dai programmi scolastici ministeriali.

Ispirata alla School of Resistance di Milo Rau, una serie di incontri online proposto durante la prima chiusura dei teatri, School of MET offre un’analoga azione politica e sociale a 10 studenti di 4 scuole secondarie superiori della zona: il liceo Copernico, il liceo Livi, il liceo Cicognini e il convitto Cicognini Rodari.

Dopo l’incontro con il regista Milo Rau a settembre a Contemporanea Festival, da ottobre 2020 a gennaio 2021 i dieci studenti selezionati sono stati accompagnati dallo scrittore e giornalista Graziano Graziani in un programma che li ha visti dialogare con antropologi, giornalisti e attivisti su argomenti politico sociali per loro sensibili, scelti dopo la lettura di “Realismo capitalista” di Mark Fisher.

Tra i temi identificati ci sono la salute mentale, la discriminazione razziale e la lotta al cambiamento climatico. Su questi temi, i ragazzi hanno aperto un dialogo con l’antropologo, scrittore, saggista e poeta Matteo Meschiari, il giornalista Wlodek Goldkorn, l’insegnante, giornalista e scrittore Christian Raimo, la sociologa e ricercatrice Francesca Coin, la giornalista Annalisa Camilli, la dottoressa Marilena Umuhoza Delli, l’antropologo, docente e ricercatore Andrea Staid, la ricercatrice indipendente e giornalista freelance Sarah Gainsforth, la performer, attivista e ricercatrice Ilenia Caleo, la docente giornalista e scrittrice Veronica Raimo, il detenuto, attore e scrittore Aniello Arena, la referente per la Regione Toscana dell’associazione politico-culturale Antigone Chiara Babetto.

Oltre al blog, online da venerdì 12, School of MET ambisce a restituisce al Teatro il suo ruolo di spazio pubblico anche in questo periodo di restrizioni.