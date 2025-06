10/06 Al via il “Cibo che vale – Il reddito alimentare a Firenze”.

Al via il “Cibo che vale – Il reddito alimentare a Firenze”.

Firenze, insieme a Genova, Napoli e Palermo, è stata scelta per questa sperimentazione pilota, finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, volta a ridurre lo spreco alimentare. Attraverso la creazione di una rete virtuosa di collaborazione tra operatori economici del settore alimentare ed enti del terzo settore, la misura punta ad una gestione consapevole delle eccedenze donate per evitare lo spreco e venire incontro ai bisogni di persone che vivono situazioni di fragilità economica. Il primo incontro pubblico si terrà in sala Sibilla Aleramo alla Biblioteca delle Oblate a Firenze venerdì 13 giugno alle 9:30.

In studio con Chiara Brilli l’Assessore al Welfare del Comune di Firenze Nicola Paulesu ed Emiliano Batignani, Responsabile Coordinamento progetti e sistema informativo Comune di Firenze.