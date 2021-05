Agende aperte per le vaccinazioni ai nati nel 1978 e nel 1979

Vaccini Covid, agende aperte per i nati nel 1978 e nel 1979. Prosegue la campagna di vaccinazione per la categoria dei quarantenni per biennio anagrafico.

La Regione Toscana ha annunciato che dalle ore 17.00 di oggi, giovedì 20 maggio, saranno aperte le agende sul portale online regionale per i nati nel 1978 e nel 1979 (43 e 42enni). La campagna di vaccinazione per la categoria dei quarantenni procede per biennio anagrafico: possono prenotare due classi di età per volta.

Domani, venerdì 21 maggio, potranno prenotare la vaccinazione i nati nel 1980 e nel 1981 (41 e 40enni), andando così a completare l’intera fascia anagrafica degli over 40. Anche in questo caso, le agende saranno aperte alle ore 17.

Ieri erano state aperte le prenotazioni per i 44enni e i 45enni. La campagna di somministrazione dei vaccini procede spedita in Toscana. Sono state somministrate 1.170.284 dosi di vaccino in Toscana dall’inizio della campagna vaccinale. Nell’ultima settimana sono state somministrate più di 200.000 dosi, di cui quasi 140.000 come prima dose. Tutti dati sull’andamento delle vaccinazioni in Toscana sono analizzabili sul sito messo a disposizione dalla Regione.

Dopo un inizio lento nella somministrazione delle dosi a disposizione, la Toscana ha ricominciato ad applicare il principio di priorità alle persone più fragili e i risultati stanno dimostrando il valore della scelta. Nella visita che ha fatto in tutte le regioni d’Italia, il Commissario all’Emergenza coronazirus Figliuolo ha riconosciuto i meriti della Regione nella rapida decrescita del tasso di contagio e di ricoveri da coronavirus.