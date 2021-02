8 febbraio Codice Arancione per maltempo sulla costa livornese

I cittadini sono invitati alla precauzione anche per quanto riguarda i forti venti, di libeccio, in graduale intensificazione già dal pomeriggio di oggi. Per l’intera giornata di domani è previsto un Codice Giallo relativo a zona nord-occidentale, arcipelago, costa livornese, aree appenniniche.

Dopo i problemi causati dal ghiaccio e dall’abbassamento delle temperature, continua il maltempo su tutta la Toscana. Le temperature sono aumentate sensibilmente e non si registrano nuovi problemi dovuti a neve e congelamenti.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana.