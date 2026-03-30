MITA - Il canale
CANALE MITA è il canale crossmediale della Fondazione Mita - Made in Italy Tuscany Academy, l’Istituto Tecnologico Superiore di eccellenza che promuove l'ingresso al lavoro nel mondo della moda e e assicura una formazione di altissimo livello.
MITA IS A VIRUS – Culture, storie, innovazioni nella moda è il programma radiofonico e televisivo a cura di MITA ACADEMY in collaborazione con l’Università degli Sudi di Firenze. Racconta la vita, i valori e i risultati della ricerca applicata che scaturisce dalla collaborazione tra queste due istituzioni: ricercatori, docenti, designer, esperti, comunicatori raccontano la moda da una prospettiva di innovazione, in una visione non convenzionale.
MITA FLASH è il notiziario radiofonico settimanale di Mita Academy: fatti, eventi, commenti e la vita dell’ Academy.
MITA TIMES è il magazine radiofonico e televisivo di MITA ACADEMY: esperti, stakeholder, opinion leader, istituzioni e il mondo MITA a confronto. Una trasmissione di approfondimento con attenzione specifica a formazione, lavoro, economia nel comparto moda.
OPEN MITA - Costruisci il tuo futuro è il programma radiofonico e televisivo che permette di entrare nel vivo della didattica e dei processi formativi di Mita Academy.
MITA È UN MITO - le istruzioni per l’uso della moda di MITA ACADEMY è il programma radiofonico di infotainment che analizza tendenze, miti, influenze reciproche tra moda, modi e società, raccontando i comportamenti collettivi con precisione ed ironia.