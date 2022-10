🎧 Rigassificatore: Giani firma autorizzazione per Piombino Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:08 Share Share Link Embed

Rigassificatore – Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha firmato questa mattina l’autorizzazione all’installazione del rigassificatore nel porto di Piombino (Livorno). Giani, commissario straordinario del governo per l’opera infrastrutturale, ha ufficializzato il via libera firmando l’ordinanza presidenziale numero 175 nella sede della presidenza della Regione in piazza Duomo a Firenze davanti alle telecamere.

Nell’ordinanza sono inserite anche le prescrizioni raccolte durante la fase dei lavori della Conferenza dei Servizi. Si tratta dell’atto finale per dare il via libera all’installazione a Snam delle opere propedeutiche della nave rigassificatrice ‘Golar Tundra’ nella banchina del porto, che sarà in grado di garantire dalla prossima primavera 5 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto all’anno che sono, rispetto ai 29 miliardi di metri cubi di gas russo importati nel 2021, “una bella boccata di ossigeno”, come ha detto Giani. Il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, di Fratelli d’Italia, ha già preannunciato ricorso al Tar.

“Oggi firmo l’ordinanza commissariale numero 175 sul rigassificatore per Piombino. Con questa ordinanza rispondo al decreto legge che mi ha nominato commissario per il rigassificatore che sarà installato per tre anni a Piombino abbiamo sviluppato un lavoro che ci porta alla fase conclusiva del mio lavoro commissariale. Preso atto del lavoro della Conferenza dei servizi e lo sviluppo degli atti legati a tale Conferenza dispongo l’autorizzazione a Snam e le prescrizioni ad essa legate. Con questa autorizzazione do’ anche conto dell’intesa con la regione Toscana dove si prospetta il memorandum Piombino. La nave rigassificatrice ora può essere collocata nel porto di Piombino”. Lo ha detto il presidente della regione Toscana Eugenio Giani a margine della firma dell’autorizzazione alla collocazione del rigassificatore nel porto di Piombino.

“Con quella di questi tre giorni è un iter che vorrei rimanesse-ha aggiunto Giani-. La prospettazione di un percorso che va dalla presentazione del progetto Snam alla chiusura della Conferenza dei servizi, fino all’intesa con la Regione Toscana. Da domani, quando sarà pubblicato questo atto, Snam installerà le opere propedeutiche alla collocazione della nave nel porto di Piombino”. “Ho parlato con quello che è stato il ministro Cingolani e quindi mi sono rapportato con le autorità governative che c’erano fino ad adesso in attesa poi di farlo con le altre appena il governo si sarà insediato” ha concluso Giani.