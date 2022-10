🎧 Controradio News ore 7.25 - 28 ottobre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:24 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Una fuga di gas, una casa distrutta da una esplosione. E’ successo vicino a Lucca e ci sono stati due morti, a Torre Bassa, sulla via per Camaiore. Le vittime marito e moglie, lei 55 anni, trovata tra le macerie quasi subito, lui 60, dato per disperso per ore, poi individuato in mezzo ai resti dell’edificio quasi raso al suolo. Anche la figlia, 17enne, non era rintracciabile, veniva data per dispersa ma poi l’hanno individuata in città, dove era andata a scuola.

Le altre persone coinvolte risultano una coppia che abitava nell’unità accanto, una donna incinta di 31 settimane, di 26 anni, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Cisanello (Pisa) e il marito di 29 anni, non coinvolto nell’esplosione. La donna è stata fatta partorire con un parto cesareo.

Feriti lievemente due camionisti in transito nella strada davanti, la via Per Camaiore, al momento dello scoppio, ricoverati all’ospedale di Lucca. L’esplosione ha distrutto un edificio di due piani, suddiviso in due unità abitative. I vigili del fuoco stanno verificando la presenza di altre persone che potrebbero essere sotto le macerie. Sul posto anche il 118 con l’elicottero Pegaso e la polizia. I detriti sono finiti sopra un mezzo in transito con a bordo due persone che sono rimaste ferite e portate in codice giallo all’ospedale di Lucca.

Controradio news -Una cucciolata di cani, con circa 15-20 esemplari, è stata estratta ancora viva dalle macerie dell’edificio distrutto dall’esplosione avvenuta oggi a Lucca nella quale hanno perso la vita due persone. A ritrovare gli animali i vigili del fuoco che stanno scavando sul luogo dell’esplosione. Gli animali, tra i quali ci sarebbero dei cuccioli di bassotto e un pastore tedesco, sono stati affidati al servizio veterinario dell’Asl.

Controradio news –Il giudice per l’udienza preliminare Francesca Scarlatti ha accolto il patteggiamento su cui avevano concordato pubblica accusa e legali di due dei tre imputati per la morte di Luana D’Orazio, l’operaia di 22 anni deceduta mentre lavorava all’orditoio il 3 maggio del 2021. La sentenza commina 2 anni di reclusione per Luana Coppini, titolare della dita in cui è avvenuto l’incidente mortale e un anno e sei mesi per il marito Daniele Faggi, titolare di fatto. Entrambe le pene prevedono la sospensione condizionale.”

Riteniamo che la sentenza per la morte di Luana d’Orazio non renda pienamente giustizia per un atto gravissimo che ha causato la morte della lavoratrice al solo scopo di aumentare il profitto di un’azienda. La sicurezza sul lavoro deve diventare pratica costante e diffusa nell’organizzazione del lavoro in ogni fabbrica, in ogni ufficio, in ogni luogo. La nostra attenzione ed il nostro impegno continuano ad essere costanti affinché gli incidenti sul lavoro, a partire da quelli mortali, diminuiscano finalmente in maniera rilevante. Pertanto la Fiom di Firenze, Prato e Pistoia proclama un’ora di sciopero per domani, venerdì 28 ottobre, all’ultima ora di ogni turno”. Così le segreterie Fiom-Cgil di Firenze, Prato e Pistoia dopo i patteggiamenti nella vicenda di Luana D’Orazio, la 22enne morta in un incidente sul lavoro nella ditta tessile dove lavorava. “Le Rsu delle aziende metalmeccaniche delle tre province – conclude la Fiom – possono articolare in maniera diversa lo sciopero

Controradio news -Uniti per affrontare insieme l’emergenza e chiedere al Governo e alle istituzioni di ogni livello azioni immediate e decise per le piccole e medie imprese messe in ginocchio dalla crisi in energetica, l’esplosione dei costi delle materie prime, l’irreperibilità delle competenze professionali. E’ la mobilitazione che il 14 novembre, alle 10,30 all’Auditorium al Duomo a Firenze), vedrà protagoniste Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti della Toscana, riunite in un’assemblea congiunta. Saranno presenti imprenditori e staff dirigenziali delle quattro associazioni di categoria.