🎧Le Piazze e gli eventi del Primo Maggio 2025 in Toscana

Ecco una selezione di Controradio alcuni eventi che si terranno in Toscana per la festa dei lavoratori, tra cortei, concerti ed eventi culturali e istituzionali.

A Firenze, il Primo Maggio si apre alle ore 10:00 con una manifestazione sindacale in via Mariti, proprio all’ingresso del cantiere dove il 16 febbraio scorso hanno perso la vita cinque operai. Il corteo, organizzato da Unione Sindacale di Base, Cobas e altri movimenti, sfilerĂ attorno all’area per poi concludersi in piazza Dalmazia con interventi dal palco. Sempre a Firenze, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio si terrĂ la cerimonia delle “Stelle al Merito del Lavoro”, con la consegna delle onorificenze ai lavoratori distintisi per meriti eccezionali, alla presenza del sottosegretario alla Difesa Francesco Bosi e del prefetto Achille Serra.

Nel pomeriggio, alle ore 17:00, una passeggiata nel centro cittadino porterà fino alla Camera del Lavoro in Borgo dei Greci, dove è prevista una festa serale promossa dalla CGIL. E come ogni anno, alle Cascine torna la storica Fiera del Primo Maggio, con oltre 200 banchini lungo viale Lincoln, organizzata da più di trent’anni dalla FIVAG CISL.

Spostandosi a Sesto Fiorentino, alle 10:00 in Piazza Ginori si tiene una manifestazione sindacale con la partecipazione del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del consigliere per il lavoro Valerio Fabiani. Sempre a Sesto, torna l’appuntamento con InCanto 2025, la rassegna del canto dell’Istituto Ernesto de Martino, che inaugura la sua trentesima edizione con la Festa del Primo Maggio dedicata al tema “Resistenze”. Insieme”, un evento all’insegna della condivisione e della consapevolezza.

A Pontassieve e Pelago, alle ore 10:00, è previsto il concentramento in piazza Vittorio Emanuele a Pontassieve, con un corteo che attraverserà le vie cittadine fino a San Francesco di Pelago. Alle 11:15, in piazza Verdi, comizio di Paolo Fantappiè, segretario generale della UIL Toscana.

A Prato, la giornata inizia alle 10:00 con un corteo da Piazza Mercatale e si conclude alle 11:30 in Piazza delle Carceri con il comizio di Lorenzo Pancini, segretario generale della CGIL Prato. Ma l’appuntamento centrale per la Festa del Lavoro 2025 sarà a Montemurlo, una delle tre piazze nazionali scelte quest’anno. Alle ore 10:00, in piazza della Repubblica, si terranno gli interventi dei delegati, dei pensionati e delle segreterie regionali di CGIL e CISL, con la conclusione affidata al segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e collegato, tramite maxischermi, alle altre due piazze nazionali: Roma e Casteldaccia. Previsti collegamenti navetta gratuiti dalla stazione di Prato.

A Pistoia, alle 9:45 parte il corteo da Porta Lucchese e alle 11:00 è previsto il comizio in Piazza Duomo di Paolo Andreani, segretario generale UILTuCS. Alle 13:00, pranzo sociale al Circolo Arci Le Fornaci. A Montale, il corteo parte alle 9:30 dalla Casa del Popolo, con comizio alle 11:00 di Alice Caddeo della Filcams CGIL Pistoia e pranzo sociale a seguire.

A Lari, l’undicesima edizione della Festa Rossa dei Lavoratori anima il borgo dalle 11:00 alle 23:00. Tre piazze saranno coinvolte da concerti, mostre, attività per bambini, panel culturali e un’area ristoro con prodotti locali. In Piazza Aleksandra Kollontaj, dalle 14:00 si alterneranno sul palco La Balotta Continua, Hotel La Salle, Lou Tapage e i 71JPM con un mix di ska, blues, rock e reggae.

A Livorno, dalle 14:00, la Fortezza Nuova ospita una tavola rotonda sul tema “Il lavoro tra presente e futuro” con importanti rappresentanti sindacali tra cui Rossano Rossi e Michele De Palma.

A Pisa, due gli appuntamenti principali: a Montecalvoli, ritrovo alle 9:30 presso il Circolo La Perla, corteo con la Filarmonica G. Verdi e comizio finale di Dario Campera della CISL. A Castelfranco di Sotto, stesso orario, partenza da piazza Pavese con corteo e comizio finale di Marcello Casati della UILP.

A Siena, tre gli eventi: a Chiusi, dalle 9:45, un corteo celebrerĂ la Liberazione e il Lavoro, con cerimonia di intitolazione della sala CGIL e premiazioni per studenti. A Abbadia San Salvatore, concentramento alle 10:15 davanti al Palazzo Comunale, corteo e comizio nel piazzale del Museo Minerario. A Chianciano Terme, distribuzione di garofani dalle 8:30, poi corteo alle 11:00 con esibizione musicale conclusiva.

Infine, a Massa, il corteo parte da piazza Garibaldi alle 10:00 e si conclude con interventi al teatro Guglielmi da parte di esponenti di CGIL, CISL e UIL dell’area Toscana Nord.

A Capannori, in provincia di Lucca, il Primo Maggio si festeggia all’insegna della musica e della partecipazione con un grande concerto gratuito in piazza Aldo Moro. A partire dalle ore 16:00, saliranno sul palco artisti di richiamo nazionale come Alex Britti, Eliza G e Mida, per un pomeriggio e una serata all’insegna del divertimento e della condivisione. L’evento, promosso dal Comune con il sostegno della Regione Toscana e organizzato in collaborazione con LEG – Live Emotion Group, si inserisce nel calendario delle iniziative regionali dedicate alla Festa dei Lavoratori, unendo la dimensione culturale e sociale a quella celebrativa.