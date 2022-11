🎧 Controradio News ore 7.25 – 4 novembre 2022

Controradio news – Vertenza Gkn. La situazione e’ preoccupante. Per stessa ammissione dell’azienda, il piano industriale non puo’ essere messo sul tavolo. L’assenza di questo elemento impedisce al momento il possibile intervento di Invitalia e al contempo non consente il confronto necessario per l’ammortizzatore. Così Valerio Fabiani, consigliere del presidente della Regione Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, ieri al tavolo del ministero dello Sviluppo economico sulla vicenda ex Gkn. “Il Mise ed Invitalia devono intervenire, valutando ogni azione straordinaria compresa l’entrata in equity – afferma in una nota la Fiom Cgil -. Occorre trovare una soluzione che passi anche per la messa a disposizione a Qf di progetti pubblici o privati che possono arrivare anche dalla Regione Toscana”.

Controradio news -È morto nel pomeriggio di ieri in ospedale a Livorno, per le lesioni riportate, un 80enne che era stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce in viale Italia davanti alla Baracchina Bianca. L’uomo era stato ricoverato in codice rosso. Il conducente dell’auto, un 88enne, è stato denunciato per omicidio stradale e gli è stata ritirata la patente.

Controradio news -I due imputati per concorso in omicidio volontario per la morte di Gianni Avvisato, il cameriere di 38 anni ucciso con un colpo di pistola sulla porta della propria abitazione a Comeana (Carmignano) il 24 novembre del 2021, hanno chiesto di accedere al rito abbreviato. Il giudice delle udienze preliminari ha rinviato l’udienza al 15 novembre, quando sarà affidato l’incarico al medico che deve effettuare della perizia.

Controradio news -Istituire la nuova figura dello psicologo di base nel servizio sanitario toscano. Lo prevede una proposta legge che è stata licenziata all’unanimità dalla commissione sanità del Consiglio regionale. Il testo è stato presentato da numerosi consiglieri del Pd con primo firmatario Andrea Vannucci. La proposta passa ora all’esame dell’aula per l’approvazione definitiva.