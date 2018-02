Welfare: Di Giorgi, famiglia al centro programma del Pd

La vicepresidente del Senato Rosa Maria Di Giorgi, candidata alla Camera al collegio uninominale Firenze-Scandicci, “le famiglie hanno necessità di essere sostenute, dobbiamo tornare a prenderci cura delle persone e, non a caso, il welfare è proprio uno dei punti più

“Le misure prese in materia di welfare dai governi a guida Pd hanno contribuito al rilancio

dell’economia, sostenendo i ceti deboli, i più poveri e le famiglie in difficoltà. Ora è nostra intenzione proseguire su questa strada con ulteriori e più mirati investimenti, mettendo

la famiglia al centro del nostro programma”. Lo ha detto il vicepresidente del Senato Rosa Maria Di Giorgi, candidata alla Camera al collegio uninominale Firenze-Scandicci, intervenendo ieri pomeriggio ad un dibattito organizzato dal Circolo Pd de Le

Panche.

Per Di Giorgi, spiega una nota, “le famiglie hanno necessità di essere sostenute, dobbiamo tornare a prenderci cura delle persone e, non a caso, il welfare è proprio uno dei punti più

complessi e curati del programma che presentiamo. Dal piano nazionale di asili nido da 100 milioni di euro l’anno per tutta la legislatura, al piano di accessibilità universale per

garantire qualità della vita alle persone con disabilità, alla carta universale dei servizi dell’infanzia, fino alle misure per rendere concreto l’inserimento sul lavoro delle persone con disturbi allo spettro autistico, fino agli incentivi fiscali alle famiglie che necessitano del sostegno di badanti o di ricovero in case di cura per migliorare la qualità della vita”.

“Il nuovo codice del terzo settore – ha detto ancora – ha l’obiettivo di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e

protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona in attuazione dei principi costituzionali”.