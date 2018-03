Visita e fa consulti di neurochirurgia ma senza laurea Medicina 

E’ quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas che hanno condotto le indagini, coordinate dalla procura di Livorno, con una serie di controlli in un centro di fisioterapia di Massa (Massa Carrara).

Visitava i pazienti, effettuava consulti di neurochirurgia, prescriveva medicinali ma non aveva la laurea in Medicina e chirurgia. Secondo quanto pubblicato oggi su la cronaca de Il Tirreno, la donna aveva effettivamente conseguito una laurea ma in in Chimica e Tecnica farmacologica e non in Medicina. Men che meno aveva la specializzazione in Neurochirurgia nè è mai stata iscritta all’ordine dei medici. Secondo quanto ricostruito i militari avrebbero avviato le indagini dopo la denuncia di un medico di base al quale numerosi pazienti avevano presentato ricette senza timbro.