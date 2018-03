Firenze: vigili rimuovono auto disabile, poi si scusano

L’uomo ha iniziato a protestare quando la sua badante tornata dagli uffici con la ricevuta del pagamento di una multa da 140 euro: l’unico modo, le avevano detto, per riprendere la vettura

Improvvisata protesta ieri davanti al comando dei vigili urbani a Porta a Prato, a Firenze,

da parte di un disabile al quale la notte scorsa era stata rimossa l’auto parcheggiata, con il permesso ben in vista, in via Galliano a Firenze, dove era stata effettuata la pulizia

notturna. L’uomo ha iniziato a protestare quando la sua badante tornata dagli uffici con la ricevuta del pagamento di una multa da 140 euro: l’unico modo, le avevano detto, per

riprendere la vettura. E’ stato a questo punto che l’uomo si è gettato a terra

davanti al comando e ha iniziato a inveire. L’intervento dei funzionari ha permesso di chiarire quanto era successo e l’errore commesso dagli agenti che non avevano visto il

permesso. Dopo avergli restituito i 140 euro, con tanto di scuse, sono stati gli stessi agenti ad accompagnarlo a riprendere la sua auto.