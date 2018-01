Vigili del Fuoco, due morti durante la notte

Firenze, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in due separate occasioni, durante la notte di San Silvestro, nelle quali purtroppo hanno si è dovuto registrare il decesso di una persona.

Il primo caso si è verificato, prima della mezzanotte, in Via Pisana al 665, dove i Vigili del Fuoco, intervenuti per soccorso a persona, una volta entrati all’interno dell’abitazione, hanno rinvenuto il corpo di una signora nata nel 1947, per la quale il 118 ha constatato il decesso.

Similmente al primo, anche nel secondo caso intervento per soccorso a persona all’interno di un negozio in Via Manfredo Fanti, ed anche qui, una volta entrati nello stabile, la squadra dei pompieri ha rinvenuto il corpo di un uomo per il quale è stato constatato il decesso da parte del personale del 118.

I vigili del Fuoco della Toscana fanno inoltre sapere che nella nottata appena trascorsa, non si segnalano interventi rilevanti riconducibili ai festeggiamenti di fine anno, che hanno visto impegnati i Vigili del Fuoco di tutta la regione per circa 50 interventi suddivisi tra incendio cassonetti e canne fumarie, oltre ai servizi di soccorso ordinari svolti.