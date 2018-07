Viareggio: violento temporale, passeggiata allagata

Un violento temporale si è abbattuto su Viareggio, passeggiata allagata. La situazione lentamente torna alla normalità.

E’ stato un temporale, breve ma intenso, quello che stamattina si è abbattuto su Viareggio interrompendo di fatto l’estate e causando problemi in particolare alla viabilità.

Dalle 6.30 a circa le 8 di mattina, forti venti e pioggie hanno invaso la città. Il nubifragio ha allagato la passeggiata di Viareggio e molte strade, pesanti disagi per gli automobilisti. Problemi anche per i negozi all’apertura vista l’ingente quantità d’acqua.

La pioggia ha smesso comunque presto di cadere permettendo in questo modo alla situazione di tornare lentamente alla normalità. Nessun danno per la città.

Polemiche si sono scatenate sui social per lo stato dei tombini della passeggiata, non è la prima volta che i viali si allagano non riuscendo a far defluire l’acqua di un temporale più violento.