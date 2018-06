Viabilità: coda fino a 10 km in Fi-Pi-Li nel Fiorentino

Una coda fino a 10 km si è formata stamani tra le 8 e le 9 lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, in direzione del capoluogo toscano, tra Ginestra e Scandicci.

La viabilità lungo la Fi-Pi-Li ha subìto rallentamenti, andando a formare oltre 10 km di coda, a causa di un cantiere allestito per riposizionare una porzione di guardrail in seguito a un incidente stradale. La situazione è poi tornata via via alla normalità – segnalate a metà mattina ancora code a tratti – dopo che la polizia stradale ha riaperto entrambe le corsie di marcia.

Da quanto spiegato dalla stessa polstrada, la notte scorsa un’auto è finita contro il guardrail di destra, in un tratto sopraelevato della strada di grande comunicazione: è stato quindi deciso di allestire il cantiere, convogliando il traffico diretto a Firenze sulla sola corsia di sorpasso. In seguito al formarsi della lunga coda, la polizia stradale ha poi deciso di riaprire anche la corsia di marcia.