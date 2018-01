Via alle iscrizioni scolastiche. L’offerta formativa di Regione Toscana

La regione, nell’ambito del progetto GiovaniSì, ha redatto una guida all’orientamento scolastico per studenti e genitori. Amplia l’offerta formativa sia per l’ingresso all’istruzione superiore, sia per la formazione post superiori.

In occasione delle iscrizioni alle classi di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2018-2019 che hanno preso il via il 16 gennaio e si protrarranno fino al 6 febbraio 2018, le famiglie potranno consultare la nuova guida Studiare e Formarsi in Toscana: scegli la strada giusta per te”.

Per la prima volta, in occasione delle iscrizioni, le ragazze e i ragazzi che escono dalla scuola media potranno scegliere, in alternativa ai percorsi tradizionali di istruzione superiore offerti dal MIUR, le opportunità offerte dalla Regione Toscana con il sistema di Istruzione Formazione Professionale, dedicato sia a chi esce dalla scuola secondaria di I grado che da quella di II grado .

Dopo la scuola media, in alternativa alla scelta di licei, Istituti Tecnici e Istituti professionali, si può optare per percorsi più brevi mirati al mondo del lavoro, con rilascio di qualifica professionale, all’interno del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che fa riferimento alla Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì. I percorsi finanziati per il prossimo anno sono 21, declinati secondo le vocazioni dei diversi territori.

Le iscrizioni alla scuola per l’anno scolastico 2018-2019 prevedono la procedura online per gli alunni che iniziano un nuovo percorso nelle Scuole statali. Anche le ragazze e i ragazzi che vogliono intraprendere un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di durata triennale in un Istituto professionale o in un organismo formativo accreditato, dovranno iscriversi online.

Dopo la scuola superiore, oltre ad uno dei percorsi tradizionali dell’Università o dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), sui può scegliere tra:i corsi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), i corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) ad alta specializzazione tecnologica, per l’inserimento professionale dei giovani e anche per la formazione tecnica superiore di adulti occupati, inoccupati e disoccupati.

Entrambi questi corsi di studio e formazione tecnica sono coordinati e promossi dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì.

