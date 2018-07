VI Premio Fair Play, allo sport che rispetta le regole

Questa sera, a Piazzale Michelangelo, Menarini accoglierà i premiati della XXII edizione del Premio Fair Play-Menarini. Una cena di gala per celebrare quei campioni che, contando solo sul proprio talento si sono distinti sul campo da gioco seguendo rigorosamente le regole, rispettando gli avversari e incarnando a pieno i valori del fair play.

“Per un’azienda come Menarini, che s’impegna ogni giorno nella ricerca di nuove cure, è necessario avere il fair play nel Dna – commenta Ennio Troiano, direttore Corporate delle risorse umane del Gruppo Menarini – Per il sesto anno consecutivo Menarini vuole omaggiare i campioni che portano i valori dello sport e della vita in giro per il mondo, rappresentando un esempio positivo per le nuove generazioni”.

La XXII edizione del Premio Fair Play Menarini culminerà domani con la cerimonia di premiazione a Castiglion Fiorentino. Questi i premiati: Stefan Holm, Fair Play; Giovanni Trapattoni, Una vita per lo sport; Tony Kukoc e Robert Korzeniowski, personaggi mito; Elisa Santoni, Fair Play modello di vita; Antonio Di Gennaro e Massimo Rastelli, carriera nel Fair Play; Xavier Jacobelli, Narrare le emozioni; Karolina Kostner, Sport e vita; Serena Ortolani e Davide Mazzanti, Sport e vita; A.S. Cittadella, I valori sociali dello sport; Marco Bortolami, Promozione dello sport; Daniela Hantuchova, Fair Play e solidarietà; Vanessa Ferrari, Modello per i giovani; Charlotte Kalla, Fair Play e ambiente; Arianna Fontana, Premio speciale Sustenium energia e cuore; Marco Maria Dolfin, Lo sport oltre lo sport; Noemi Biagini, Premio speciale Fiamme gialle “Studio e sport”.