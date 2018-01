Firenze: nuova denuncia per ordinanza antitratta

L’ordinanza antitratta, varata a settembre da Palazzo Vecchio, ha colpito un ventenne in via Pistoiese. La Polizia Municipale ricorda che le sanzioni per la denuncia possono arrivare sino a tre mesi di reclusione.

Ventiquattresima denuncia per la violazione dell’ordinanza antitratta varata a Firenze lo scorso settembre a settembre per colpire i clienti delle prostitute.

A finire nei guai è stato un ventenne residente nella provincia di Firenze che ieri sera è stato colto in flagrante dalla polizia municipale dopo aver consumato un rapporto sessuale a pagamento con una giovane rumena.

È successo intorno alle 23,30 in via Pistoiese. Il ventenne aveva fatto salire la prostituta sulla sua auto all’inizio di via Pistoiese e poi si erano appartati poco oltre. Agli agenti, intervenuti al termine del rapporto, la ragazza ha dichiarato di svolgere questa attività per pagarsi gli studi.

Il giovane è stato denunciato. Le persone sanzionate in base all’ordinanza, ricorda la polizia municipale, rischiano l’arresto fino a tre mesi.