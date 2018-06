Ventiduenne morto in scooter dopo scontro con auto

Incidente stradale, coinvolti uno scooter e una macchina scontratesi la notte del 25 giugno all’incrocio tra via Mariti e via del Ponte di Mezzo. Il conducente dello scooter è deceduto dopo l’accaduto.

Un giovane è morto a Firenze in un incidente stradale avvenuto intorno alle 1,40 all’incrocio tra via Mariti e via del Ponte di Mezzo. Da quanto ricostruito la vittima, 22 anni, di origini siciliane, che lavorava a Firenze come cuoco, viaggiava in sella a uno scooter che si è scontrato con un’auto condotta da un 57enne originario del Parmense.

La polizia municipale ha ricostruito la dinamica dell’incidente grazie a una telecamera presente in zona e al racconto di due testimoni. Secondo quanto accertato, lo scooterista, che percorreva via Mariti diretto verso piazza Dalmazia, avrebbe ignorato un semaforo rosso, scontrandosi con la vettura che stava passando col verde.

Vani i tentativi di rianimarlo condotti sul posto dai sanitari del 118. La polizia municipale lo ha identificato grazie ai colleghi di lavoro, e questa mattina sono stati informati i familiari. Il 57enne, che da quanto accertato sul posto dai vigili era sobrio, è stato comunque portato in ospedale per essere sottoposto alle analisi tossicologiche. Il pm ha disposto l’autopsia sul corpo del 22enne, oltre alle analisi tossicologiche. I mezzi sono stati sequestrati.