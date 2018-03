‘Ventagli. Creazioni d’Artista’: accessorio millenario che diventa opera d’arte

Prende avvio oggi, sabato 31 marzo, la mostra ‘Ventagli. Creazioni d’Artista’, dedicata ad un accessorio millenario, reinterpretato in chiave artistica. L’evento avrà luogo negli spazi espositivi della Fondazione culturale Hermann Geiger, in Piazza Guerrazzi 32, a Cecina, fino al 13 maggio, con ingresso gratuito.

L’esposizione, che vedrà rappresentati poco meno di 100 artisti italiani, propone ai visitatori una selezione di 90 pezzi, realizzati da grandi artisti contemporanei, come la raccolta di Luisa Moradei, studiosa e collezionista fiorentina, o provenienti da giovani emergenti. Ognuno di loro, lasciandosi suggestionare dalla storia e dai variegati usi del ventaglio, ha raccontato, con la propria cifra stilistica, questo oggetto, che ha trovato una sua nuova dimensione nel campo dell’arte, abbandonando completamente la sfera quotidiana.

Attraverso questo accessorio, la mostra offre un’ampia panoramica sull’arte contemporanea italiana. Il ventaglio viene presentato attraverso una ricca gamma di lavori che si distinguono fra loro sia per la tecnica decorativa che per la varietà dei materiali impiegati. Troviamo così impiegati legno, ferro, terracotta, carta e cartone, rame, travertino, plastica, specchi, piume, stoffa, foglie, piombo, ceramica e reti metalliche, materiali che vanno a trasformare l’oggetto-ventaglio, così come siamo abituati a pensarlo, e lo declinano in opere di pittura, scultura, fotografia, incisione, oreficeria, tessitura e altro.

In molti casi il risultato, pur nelle molteplici diversificazioni, si mantiene fedele alla forma di origine, mentre in altri raggiunge effetti puramente allusivi, stravolgendo la forma stessa, fino ai limiti della sua riconoscibilità.

A presentare l’esposizione sarà Roberto Ferri, presidente della Fondazione culturale Hermann Geiger, promotrice dell’evento, Federico Gavazzi, curatore della mostra e Luisa Moradei, ideatrice del progetto sulla creazione di una raccolta di ventagli d’artista.