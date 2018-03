Vaccini: “Grazie a obbligo, Toscana riconquista immunità di gregge”

Intervista con la presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze, Teresita Mazzei: “Grazie a obbligo esavalente raggiunge l 96% di copertura. Bene anche il morbillo che passa da 89 a 93”

“Non c’è dubbio che l’obbligo abbia fatto benissimo: per il vaccino esavalente in Toscana siamo passati dal 94 al 96% di copertura, per il morbillo addirittura dall’89 al 93 in appena un anno” afferma la presidente dell’Ordine dei Medici, Teresita Mazzei. Per Mazzei, più che la paura di incorrere in penalità, è valsa la maggiore informazione sui vaccini che l’obbligo ha comportato.

E sul futuro, l’ipotesi di un governo dei ‘populisti’, tra cui Lega e M5S che si sono apertamente schierate contro l’obbligo, e su posizioni talvolta anche no vax, Mazzei dice “sono sicura che il presidente della Repubblica non permetterà che il nostro Paese vada contro l’evidenza scientifica”