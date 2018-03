Vaccini: 3.300 bimbi a rischio esclusione scuola in territorio Asl Toscana Centro

l dato è stato reso noto in un comunicato diffuso dall’azienda sanitariaDal momento in cui le scuole trasmetteranno la comunicazione ai genitori, precisa la Asl, “le famiglie avranno 10 giorni di tempo per chiarire la situazione consegnando alle scuole la documentazione necessaria”

Sono 3.345 – il 6,5% del frequentanti – i bimbi a rischio esclusione da nidi e materne del territorio dell’Asl toscana centro, comprendente i territori di Firenze, Prato e Pistoia, poiché non in regola con i vaccini obbligatori. Il dato è stato reso noto in un comunicato diffuso dall’azienda sanitaria. Secondo quanto precisato nella nota, a questi sono da aggiungere 697 bambini che, pur non risultando in regola, non sono potenzialmente esclusi poiché i genitori hanno richiesto o effettuato una prenotazione per i vaccini.

