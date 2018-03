Uomo trovato morto per strada a Livorno: era senza tetto, fra ipotesi un malore

Un uomo di 51 anni, di nazionalità romena, senza fissa dimora, è stato trovato morto stamani in via di Franco, nel centro di Livorno, sotto i portici dove aveva trovato riparo per la notte insieme ad altri clochard.

Secondo i primi accertamenti il 51enne sarebbe deceduto per probabili cause naturali. Sul posto intervenuti carabinieri, 118 e medico legale che avrebbe escluso segni di violenza sulla salma. A dare l’allarme è stato un altro clochard che quando si è svegliato si è accorto che il 51enne non rispondeva.