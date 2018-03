Uomo trovato morto in area industriale a Massa

In base a un primo esame non sarebbero stati rilevati segni di violenza sulla salma. Per stabilire le cause del decesso disposta l’autopsia.

Un uomo di 47 anni, residente a Massa ma di fatto senza fissa dimora, è stato trovato morto nell’area ex Olivetti, nella zona industriale di Massa (Massa Carrara). La scoperta è stata fatta ieri ma la notizia è stata resa nota solo oggi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Dai primi accertamenti il decesso risalirebbe all’inizio della settimana. In base a un primo esame non sarebbero stati rilevati segni di violenza sulla salma. Per stabilire le cause del decesso disposta l’autopsia. L’uomo è stato identificato in base ai documenti che aveva con sè. Il cadavere è stato rinvenuto in una zona all’aperto dell’ex area Olivetti.