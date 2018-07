Università: Siena al 1°posto per gli atenei medi, Firenze 2ª per i big

Questi i risultati della classifica Censis 2018-2019. Comunicazione e servizi digitali i parametri che premiano maggiormente l’Ateneo di Siena.

L’Università di Siena si conferma al top tra gli atenei medi, Firenze è seconda tra quelli mega: questi i risultati della classifica Censis 2018-2019. E’ il secondo anno consecutivo che la città del Palio si classifica al top dell’Università che contano tra 10 mila e 20 mila iscritti. Comunicazione e i servizi digitali, insieme ad adeguatezza ed efficienza delle strutture, i parametri che premiano maggiormente l’Ateneo senese.

Ottimi anche gli altri punteggi, tra cui quelli per l’internazionalizzazione, i servizi, le borse di studio erogate in collaborazione con l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Per il rettore Francesco Frati si tratta di un risultato “particolarmente rilevante poiché questa classifica, che fotografa gran parte dei servizi complessivi offerti agli studenti, giustificando la nostra attrattività nei confronti degli studenti fuori sede, esce a pochi giorni dall’apertura delle immatricolazioni e premia gli sforzi continui di aggiornamento e miglioramento compiuti della nostra organizzazione”.

Riguardo all’Ateneo fiorentino – che oggi ha tra l’altro presentato tre nuovi corsi di laurea – si conferma al secondo posto nella classifica guidata da Bologna, a pari merito con Padova e Roma La Sapienza, nella graduatoria degli atenei che contano oltre 40.000 iscritti (mega atenei), mantenendo l’ottimo piazzamento del 2017-2018.