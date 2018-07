Università Firenze e Siena: date iscrizioni e prove ammissione

Le Università di Firenze e Siena rendono note le date delle iscrizioni alle prove di ammissione per le lauree a numero programmato. Per partecipare alle prove per l’ammissione a questi corsi, a numero programmato nazionale, occorre collegarsi al portale Universitaly (www.universitaly.it), già disponibile, e poi perfezionare la procedura presso l’Ateneo.

A Firenze le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso libero si apriranno il 6 settembre e chiuderanno il 31 ottobre. Nel capoluogo toscano c’è tempo fino al 24 luglio per le iscrizioni alle selezioni dei corsi di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi dentaria; architettura, o della laurea triennale in scienze dell’architettura.

Entro il 27 luglio è possibile poi iscriversi alle selezioni per i corsi di laurea internazionali a ciclo unico in giurisprudenza italiana e francese e giurisprudenza italiana e tedesca – percorsi formativi che rilasciano un titolo congiunto rispettivamente con l’Università di Parigi I Panthéon-Sorbonne e con l’Università di Colonia.

Per presentare la domanda alla prova di ammissione al corso di laurea a ciclo unico in scienze della formazione primaria la scadenza è il 10 agosto.

Sempre il 10 agosto è il termine per partecipare alle prove di ammissione per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche e i per i corsi di laurea triennale in disegno industriale; professioni sanitarie; scienze e tecniche psicologiche; scienze motorie, sport e salute; scienze dell’educazione e della formazione; biotecnologie; scienze biologiche; scienze farmaceutiche applicate-controllo qualità; tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno arredo edilizia.

In vista delle prove di ammissione a medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e alle professioni sanitarie, la Scuola di scienze della salute umana organizza un precorso di preparazione dal 23 al 27 luglio.

E’ possibile iscriversi all’iniziativa, gratuita, fino al 20 luglio: le info sono su www.sc-saluteumana.unifi.it.

A Siena aperte le iscrizioni alle selezioni per i corsi a numero programmato in biotecnologie, dentistry and dental prosthodontics, medicina e chirurgia e professioni sanitarie per l’anno accademico 2018/2019: prima scadenza il 24 luglio per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese e in medicina e chirurgia.

Il numero dei posti disponibili al primo anno del corso in Dentistry and dental prosthodontics è 26 per i cittadini comunitari e non comunitari equiparati e 10 per i non comunitari residenti all’estero. La prova si terrà il 13 settembre presso il centro didattico del Policlinico Le Scotte.

Sono 221 i posti invece disponibili per medicina e chirurgia, più 2 per cittadini non comunitari residenti all’estero. La prova di ammissione si terrà il 4 settembre presso il centro didattico delle Scotte.

Scade poi l’8 agosto il termine per iscriversi alla selezione per il corso di laurea in biotecnologie: 72 posti più 2 per cittadini non comunitari residenti all’estero. La prova è programmata per il 7 settembre presso il centro didattico del Policlinico Le Scotte. Sempre l’8 agosto si chiude il bando per partecipare alla selezione per i corsi di laurea delle professioni sanitarie: la prova si terrà il 12 settembre, sempre alle Scotte.