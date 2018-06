Università Firenze: no aumento tasse e 3 nuovi corsi per anno accademico in arrivo

Il Cda dell’Università di Firenze ha approvato oggi il manifesto degli studi per l’anno accademico 2018/19.

133 corsi di laurea, tasse invariate e nuovi servizi sono i punti fondamentali per il nuovo anna universitario a Firenze. Le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale, a ciclo unico e di laurea magistrale (ad accesso libero) si apriranno il 6 settembre e si concluderanno il 31 ottobre.

Fra i nuovi corsi di laurea, ad agraria nasce la laurea professionalizzante di primo livello in tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno arredo/edilizia mentre sono due le nuove lauree magistrali: a scienze matematiche, fisiche e naturali quella in biologia molecolare e applicata e alla scuola di studi umanistici e della formazione il nuovo corso di laurea, in inglese e in italiano, di geografia, gestione del territorio, beni culturali per la cooperazione internazionale.

Aumenta anche l’offerta di lauree ‘internazionali’ che portano a un doppio titolo grazie alle nuove convenzioni con atenei di Siviglia, Shanghai, Danzica, Mosca, Tirana, Bordeaux.