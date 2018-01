Unicoop Firenze: 85 milioni per 29 negozi di Coop Centro Italia

Le nude proprietà dei negozi locati a Siena ed Arezzo saranno nelle mani di Unicoop nel giro di qualche anno. L’obiettivo “è quello di sviluppare nuove sinergie fra le due cooperative. Contestualmente la cooperativa fiorentina ha fatto registrare un incremento nelle vendite per il 2017.

L’obiettivo “è quello di sviluppare nuove sinergie fra le due cooperative – si legge in una nota – Sinergie che hanno come obiettivo il miglioramento dell’efficienza delle rispettive strutture organizzative”. Per Unicoop Firenze “si tratta di una operazione tesa a consolidare la presenza della cooperativa in Toscana”, con l’acquisizione di nuovi nuovi punti vendita “che insistono su un territorio su cui la cooperativa è già presente da anni”.

Ricavi in crescita per Unicoop Firenze nel 2017: la cooperativa di consumo fiorentina ha realizzato 2,416 miliardi di euro di vendite, in aumento del 1,78% rispetto al 2017, nei suoi 104 punti vendita situati in sette province, con 8.133 dipendenti (+61) e oltre un milione di soci.

Ricavi in crescita per Unicoop Firenze nel 2017: la cooperativa di consumo fiorentina ha realizzato 2,416 miliardi di euro di vendite, in aumento del 1,78% rispetto al 2017, nei suoi 104 punti vendita situati in sette province, con 8.133 dipendenti (+61) e oltre un milione di soci.