Una Pasqua ska alla Flog di Firenze!

Pasqua in levare, 35 anni di ska in Italia all’Auditorium Flog di Firenze sabato 31 marzo con Matrioska, Malasuerte Fi Sud, Ivanoska e Fish Bones!

Presentazione live della Compilation “The Italian SKA meets the world – Vol.1”, in uscita a fine marzo, che raccoglierà uno spaccato della attuale scena Ska con la presenza di quasi tutte le band italiane (passate, presenti e future) e la partecipazione di gruppi dal resto del Mondo. Questa è la vera novità di quest’anno, la fusione e l’incontro tra culture e tradizioni molto diverse tra loro, che hanno come radice comune la musica in levare. La compilation raccoglie 81 band provenienti da 14 diversi paesi al Mondo: dagli USA al Giappone, dal Sud America alla Scandinavia, all’Italia…

Il Festival itinerante celebrerà dal vivo, con le migliori band del panorama nazionale ed internazionale, un genere musicale intriso di cultura, fratellanza razziale e genuina passione per la musica. Tutte le band che hanno aderito lo hanno fatto con entusiasmo, senza competizione, perché il festeggiato, questa volta, è lo SKA !!!

Per la tappa fiorentina, una Pasqua a tutto Ska con i veterani MATRIOSKA da Milano, uno dei migliori gruppi del genere in Italia, e con loro un’ottima compagnia saranno sul palco i MALASUERTE FI SUD e i giovani e agguerritissimi IVANOSKA e FISH BONES.

INFO Apertura ore 21,00 – ingresso 10€ – (7 € + d.p. in prevendita)

I GRUPPI CHE AD OGGI HANNO ADERITO ALL’INIZIATIVA

(in rigoroso ordine alfabetico):

2tone Lizard Kings (Usa) * Aidid & Friends * Arpioni * Bassistinti * Big Beaters (Colombia) * Boundless Ska Project * Buford O’sullivan (Usa) * Catwalk * Chilafapuliska * Collywobbles * Coquette Band * Death Of Guitar Pop (England) * Doctor No (Venezuela) * Easy Skankers * Enjoint * Fratelli Di Soledad * Freedom (Mexico) * Harddiskaunt * Iesse * Jamaican Mood * Jamaram (Germany) * Jokerface * Kebana * King Hammond & The Rude Boy Mafia (England) * La C.O.Ska * La Maldita Costumbre (Perù) * Le Braghe Corte * Le Iene * Le Teste * Locomondo (Greece) * Los Fastidios * Mad In Ska (France) * Malasuerte Fi Sud * Maleducazione Alcolica * Manovalanza * Marasma General * Marvanza * Matrioska * Nh3 * Nitrophoska * North East Ska Jazz Orchestra * New York Ska-Jazz Ensemble (Usa) * Oreskaband (Japan) * Pannonia Allstar Ska Orchestra (Unghery) * Persiana Jones * Radio Babylon * Rainska * Ramiccia * Redska * Rfc * Ricerokit (Usa) * Rimozione * Rundown Kreeps (Usa) * Shandon * Sin Sospechas (Venezuela) * Skabomber * Skabrosi * Skaccomatto * Ska J * Skami Ska * Skandalo Oi! (Colombia) * Ska Patrol (Norway) * Skaperol * Skapizza * Skappatin * Skarabazoo * Skaramanga (Germany) * Skassapunka * Sonora De Llegar (Chile) * Spazio Bianco * Statuto * Stiliti * Strike * Studio Illegale * The Atom Tanks * The Bluebeaters * The Busters (Germany) * The Copacetics (Usa) * The Downbeat Detonators (Holland) * The Invisibles (Holland) * The Lionsteady * The Magnetics * The One Droppers * The Orobians – The Rifffs (Malta) * The Skaworkers * The Skints (England) * The Toasters (Usa) * Tremende * Vallanzaska * Vieja Skina (Perù) * Zero Talent (France).