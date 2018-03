Un morto e due feriti in incendio appartamento in piazza Ferrucci

Firenze, i Vigili del Fuoco di Firenze e del distaccamento di Firenze Ovest sono intervenuti in Via Ser Ventura Monachi, per un incendio che ha coinvolto un annesso agricolo ubicato in un giardino e successivamente una abitazione occupata da due persone, marito e moglie.

La moglie inferma di 67 anni è stata portata in codice rosso al pronto soccorso di Careggi, ma per il marito settantenne, non c’è stato niente da fare ed è morto a causa del fumo.



Le squadre VF, intervenute con 6 mezzi e 16 unità, hanno provveduto ad estinguere l’incendio, alle notizie in nostro possesso sembra che anche una terza persona sia stata trattata sul posto dal personale sanitario. Sul posto anche la Polizia di Stato.