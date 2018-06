“Un Inno alla gioia! E’ Festa della Musica 2018”: Livorno rianima gli appassionati con la nuova edizione

Oggi, giovedì 21 giugno, in tutta la città un “Inno alla gioia! E’ Festa della Musica 2018”: concerti al Mercato Centrale, alla Terrazza, al Museo di Città, in piazza Garibaldi e nelle vie del centro di Livorno.

“Festa della Musica – Un inno alla gioia”: è questo il titolo dell’edizione 2018 con il quale si dà appuntamento a tutti gli appassionati di musica.

Quest’anno, ben 554 città d’Italia hanno aderito con oltre 8260 artisti, per non parlare delle molte città europee ed extraeuropee che ogni anno vogliono partecipare sempre più numerose. Migliaia di persone intendono stringersi in un abbraccio simbolico nelle piazze di paesi e città che vogliono festeggiare insieme il solstizio d’estate, al ritmo delle note cariche di tradizione e per una cultura universale degna di questo nome.

La manifestazione, nata in Francia nel 1982, si è sviluppata in Italia a partire dal 1995, e Livorno è stata tra le prime città ad aderire senza mai perdere un appuntamento.

Quest’anno ben 9 spettacoli, tra quelli organizzati direttamente dal Comune di Livorno e alcuni promossi da altri enti e associazioni, accoglieranno gli spettatori, in questa giornata speciale, in un collettivo “inno alla gioia” beneaugurante per i livornesi e per il mondo intero.

Tutti gli appuntamenti – ad ingresso gratuito – sono in programma per oggi, ad eccezione dell’appuntamento al parco pubblico ex Terme del Corallo.

Questo il programma degli appuntamenti in città:

* TERRAZZA MASCAGNI – ore 20,30 concerto della Fanfara dell’Accademia Navale di Livorno

* MERCATO CENTRALE- dalle ore 18,00 alle 23,00: Musica Live e degustazioni, a cura di Percorsi Musicali e Alle Vettovaglie (anche il 22 e 23 giugno)

* PIAZZA MAZZINI (c/o chiosco di Johnny Paranza) – dalle ore 19,30: la band “Tensioni Ammissibili” ed il suo pop rock e musiche anni ’80

* PARCO PUBBLICO EX TERME DEL CORALLO – ore 18: incontro pubblico a cura delle associazioni “Amici dei Musei” e “Terme del Corallo” con intermezzo musicale dell’ensamble di flauti Anemos, diretti dal M° Stefano Agostini ( martedì 19 giugno)

* MUSEO DI CITTA’ – ore 18: esibizione delle corali di Livorno “La grolla” e “Rodolfo Del Corona”

* PIAZZA GARIBALDI – ore 21,00: Michele Crestacci e la Banda della SVS di Livorno

* FORTEZZA VECCHIA – ore 21,30: Musica Live con…artista a sorpresa

* CHIOSTRO DEL VESCOVADO – ore 21: solisti, l’ensemble strumentale e vocale dell’ISSM “P. Mascagni” suoneranno Madrigali di AA.VV. e Musiche di Antonio Vivaldi, diretti dal M° Gabriele Micheli

* Gino Pantani, artista di strada, suonerà per le piazze del centro storico accompagnato dalla sua chitarra.

FESTA DELLA MUSICA 2018