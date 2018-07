ULTRA: Notte bianca a Prato, il 20 luglio

W le notti bianche d’estate! Arte, cultura, amici, idee intelligenti e stimolanti per salutare l’alba del nuovo giorno belli carichi. Il 20 luglio si può. A Prato. Grazie a ULTRA // CRONACHE INAUDITE.

ULTRA // CRONACHE INAUDITE è una notte di fotografia e altre delizie a cura di Sedici, il gruppo indipendente di fotografi e studiosi di arti visive recentemente costituito da 15 tostissime signorine (+ uno) per creare e promuovere attività che abbiano a che fare con la cultura dell’immagine e dell’arte contemporanea. Lo sguardo è internazionale, la grinta e il potenziale altissimi.

Cosa hanno combinato questa volta? Una bella notte bianca, dalle 8 di sera alle 7 di mattina, piena di mostre fotografiche, proiezioni e contributi multimediali, il tutto allestito open-air e all’interno degli spazi di Corte Genova. Per affacciarsi, come recita il comunicato stampa, “a un mondo straordinario attraverso un percorso audio-visivo che andrà avanti per un’intera notte”. C’è anche una cena da leccarsi i baffi, musica, film…E ai più resistenti poi Sedici offre anche la prima colazione il giorno dopo!

Per ULTRA // CRONACHE INAUDITE Sedici ha selezionato i lavori di vari fotografi internazionali che hanno indagato il tema ULTRA nelle loro immagini. Cosa vuol dire? L’idea è quella di trascendere il dato “reale”, qualunque cosa esso voglia dire, e cercare oltre. O Ultra. Appunto.

Si tratta di un compito ambizioso, carico di storia, per niente semplice. Le interpretazioni vanno da quelle descrittive a quelle concettuali, e i temi spaziano dalla scienza alla religione, dal sacro al profano, dal sociale all’individuo, dalla geografia alla storia, dal passato al futuro. Ce n’è abbastanza da far tremare le vene dei polsi! E da divertirsi veramente.

Dunque, ULTRA // CRONACHE INAUDITE comprende: una mostra ufficiale composta dai lavori di Alexandra Lethbridge – The Meteorite Hunter, Mattia Balsamini – MIT, Alexander Krack – The Treatment, Barbara Leolini – Echoes, Meinrad Schade – Burnt Earth, Kaja Rata – Kajnikaj, Peter Goin – Nuclear Landscape.

Un’altra mostra di immagini che arrivano dalla NASA Image and Video Library (e sono sempre fotografie straordinarie, c’è poco da fare, super ultra).

Un’altra mostra ancora di lavori di autori selezionati attraverso la call for entries internazionale per contributi fotografici e multimediali sul tema, che Sedici ha lanciato il 1 giugno. Risultato? 15 autori scelti: Arianna Ancona, Yulia Artemyeva, Selene Citron e Luca Lunardi, Simone D’Angelo, Andrea Foligni, Giacomo Infantino, Joshua Jara Kercher, Maria Kokunova, Francesca Masarati, Andrea Nevi, Giulia Pesarin, Greta Pettinari, Matteo Pispisa, Stavros Stamatiou, Giulia Vanelli.

In più Sedici ha pensato a tutto, dal culturale al ricreativo. Dunque ULTRA // CRONACHE INAUDITE comincia con una cena “nell’orto dall’orto” a cura di chì-na con piatti a base di prodotti a km 0. Per la cena è obbligatoria la prenotazione, chiaramente. Per farlo e per altre info: [email protected]

Poi ci sarà un incontro con Andrea Sorini e Andrea Gori, rispettivamente regista e produttore di Bajkonur, Terra, un documentario prodotto da Lumen Films, The Piranesi Experience e Rai Cinema con il supporto del MiBACT, dedicato alla città kazaka che per anni è stata il centro del programma spaziale sovietico. Nel corso dell’incontro sarà presentato il trailer del film, in uscita nei prossimi mesi, oltre al reportage fotografico realizzato dal regista durante le riprese del film.

Dopo, sarà il turno di Giorgio Distante, musicista pugliese, che suonerà la tromba auto-costruita HY E.T. – Hybrid Electroacoustic Trumpet o Hello ET!: un ibrido, una sintesi tra elettronica e tromba. (Incuriositi? Info qui)

Poi ancora arriva la performance Per(n) di Gruppo M.U.D., con musiche originali di Alberto Maria Gatti, dove, sempre secondo il comunicato stampa “figure femminili attraverso il movimento del proprio corpo si fanno portavoce di immagini allegoriche rievocando l’inesorabilità dello scorrere del tempo in una dimensione onirica e sospesa”.

E ancora, immancabile il dj set, qui a cura di Matèria con User from PT e Dan-I, intervento visual di Davide Bart Salvemini. E ancora! Per gli irriducibili una mini-rassegna cinematografica, con due proiezioni in programma: L’invasione degli astromostri di Ishiro Honda (1965) seguito da, alle prime ore dell’alba, L’invasione dei mostri di Don Siegel (1956).

Si chiude in gloria, all’alba, un concerto di violino di Daria Nechaeva, musicista russa dal tocco raffinato vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali. E per finire, a chi è rimasto in piedi, come si diceva Sedici offre la prima colazione.

Come si può pensare di passare una notte bianca meglio di così? Grande Sedici!

Margherita Abbozzo

ULTRA // CRONACHE INAUDITE fa parte della rassegna PRATO ESTATE 2018 promossa dal Comune di Prato, in partenariato con le associazioni SC17, Matèria e chì-na.

Tutte le info su Sedici: [email protected] e www.sedici.org. Sedici è anche su Fb e IG

Credits per le immagini: la foto di copertina è di Kaja Rata – Kajnikaj; a seguire: Alexandra Lethbridge, The Meteorite Hunter; Alexander Krack, The Treatment; Mattia Balsamini, MIT; Bajkonur, Terra; Barbara Leolini, Echoes.